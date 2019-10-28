Народные дружинники из Асина и Северска признаны лучшими в Томской области

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-28T12:00:12+03:00

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Сегодня в регионе существует 66 народных дружин, в которых состоят 1132 человека

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В Томской области подведены итоги регионального конкурса «Лучший народный дружинник».

Добровольная народная дружина — общественное объединение, оказывающее правоохранительным органам помощь в обеспечении общественного порядка.

Финальный этап конкурса включал тестирование на знание действующего законодательства и правил оказания первой медицинской помощи, физические нормативы и стрелковые упражнения, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Первое место в общекомандном зачете заняла дружина Асиновского района, второе и третье — дружины Кедрового и Колпашева.

В первенстве среди мужчин призовые места заняли Сергей Обеднин из Асина, Виталий Багинский из Кедрового получил второе место, Евгений Комаров из Колпашева — третье.

Лучшими среди женщин по итогам всех видов соревнований признаны Елена Томская из Северска, Дарья Григорьева из Асина и Галина Комарова из Колпашева, занявшие первое, второе и третье места.

Все призеры конкурса награждены денежными премиями и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU