Народные дружинники из Асина и Северска признаны лучшими в Томской области
В Томской области подведены итоги регионального конкурса «Лучший народный дружинник».
Добровольная народная дружина — общественное объединение, оказывающее правоохранительным органам помощь в обеспечении общественного порядка.
Финальный этап конкурса включал тестирование на знание действующего законодательства и правил оказания первой медицинской помощи, физические нормативы и стрелковые упражнения, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Первое место в общекомандном зачете заняла дружина Асиновского района, второе и третье — дружины Кедрового и Колпашева.
В первенстве среди мужчин призовые места заняли Сергей Обеднин из Асина, Виталий Багинский из Кедрового получил второе место, Евгений Комаров из Колпашева — третье.
Лучшими среди женщин по итогам всех видов соревнований признаны Елена Томская из Северска, Дарья Григорьева из Асина и Галина Комарова из Колпашева, занявшие первое, второе и третье места.
Все призеры конкурса награждены денежными премиями и ценными призами.
ИСТОЧНИК KP.RU