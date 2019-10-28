Никита Синельников из Томска завоевал «серебро» на международной астрономической олимпиаде

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-28T11:02:45+03:00

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В румынском городе Пьятра-Нямц завершилась XXIV Международная астрономическая олимпиада. Такие состязания для талантливых ребят из разных стран мира проводится ежегодно с 1996 года.

Учащийся 11-го класса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» Никита Синельников привез в родной город награду высокой пробы - серебряную медаль. В состав сборной России наш юный любитель астрономии вошел после очередных учебно-тренировочных сборов в Санкт-Петербурге.

Одной из основных задач олимпиады является привлечение талантливой молодежи к проблемам астрономии и естественных наук. На этот раз в ней участвовали учащиеся 8-11-х классов из 20 государств. Ребята выполняли задания на теоретическом, наблюдательном и практическом турах. В 2019 году нашу страну на астрономической олимпиаде представляли две команды - России и московского региона. Всего российские школьники завоевали 15 медалей - 4 золотые, 8 серебряных, 3 бронзовые. Таким образом, сборная РФ заняла первое место в неофициальном командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU