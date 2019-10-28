Томские сельчанки перейдут на сокращенный рабочий день

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-28T10:58:10+03:00

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Госдума сократила рабочий день для жительниц сельской местности. Законопроект гарантирует женщинам сокращенную с 40 до 36 часов рабочую неделю с сохранением размеров оплаты труда.

Такая льгота была введена еще в 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР, но затем утратила силу из-за нового Трудового кодекса после того, как закон вступит в силу.

Теперь женщинам, которые живут и работают в сельской местности, «загрузят» не более, чем на 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, они имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

ИСТОЧНИК KP.RU