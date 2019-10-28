Мужчин до 40 лет приглашают провериться на онкологию по акции «Томский бородабрь»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-28T09:29:16+03:00

Пациентам нужно будет сдать кровь на анализ Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

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В городе Томске и всех районах Томской области с 28 октября открыта запись на участие в акции по профилактике мужского здоровья «Томский бородабрь – 2019», которая пройдет с 5 по 25 ноября.

«В рамках акции мужчины от 40 лет смогут пройти бесплатный скрининг на ПСА-исследование. Для этого необходимо будет сдать кровь на онкомаркер по предварительной записи», - сообщается на сайте департамента здравоохранения региона.

В облздраве уточнили, что акция будет проводиться в больницах Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Молчановского, Шегарского районов, в пос. Светлый, в с. Моряковка, г. Стрежевой. Записаться на обследование и узнать подробности акции можно по телефонам колл-центров медучреждений.

В Томске записаться и сдать кровь можно будет в радиологическом каньоне Томского областного онкодиспансера (тел. (3822) 909-577) и горбольнице № 3 (тел. (3822) 904-304).

Как рассказала главный врач Томского онкодиспансера Софья Мазеина, впервые акция «Томский бородабрь» прошла в 2018 году, ее участниками стали 2 535 человек, у 173 из них показатель ПСА оказался выше нормативных значений, все они были направлены на допобследования.

Мазеина подчеркнула, что повышенный показатель не обязательно говорит о наличии злокачественного образования, но в любом случае требует консультации специалиста.

Для справки:

Название акции «Томский бородабрь» родилось от слияния двух слов: «ноябрь» и «борода», как символа мужественности.

ИСТОЧНИК KP.RU