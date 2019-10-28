Международный фестиваль «Устами детей говорит мир» стартует в Томске

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-28T08:58:06+03:00

Фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир» пройдет в Томске в юбилейный 25-й раз. Фото: admin.tomsk.ru

Мероприятие с участием детей из Европы, Азии и Африки пройдет с 29 по 31 октября

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Во вторник, 29 октября, на площади перед Театром юного зрителя (пер.Нахановича, 4) начнется XXV Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».

Мероприятие проводится в 1995 года, его участниками выступали представители Монголии, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Украины, Вьетнама, Нигерии, Китая, Индонезии, Египта, Конго, Италии, Йемена, Индии и других стран.

В этом году конкурсанты в возрасте от 7 до 24 лет не только продемонстрируют свои литературные работы ровесникам и мэтрам от литературы, но также посетят мастер-классы экспертов из состава жюри и экскурсии по литературным и памятным местам Томска.

Как предупредили в мэрии Томска, в фестивальные дни ожидается изменение схемы проезда в месте проведения мероприятия: 29 и 31 октября с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта в районе площади перед ТЮЗом.

ИСТОЧНИК KP.RU