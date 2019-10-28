Пропавшая семья из Томска найдена сотрудниками полиции на дороге
Все люди живы, их сопровождают сотрудники МВД
Семью нашли на пути в Верхнекетский районФото: из открытых источников
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Пропавшая семья Герляновых найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга (поселок Молчановского района) в Белый Яр (Верхнекетский район) вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района.Как сообщили полицейские, все люди живы, в настоящее время их доставят в Белый Яр.
Напомним, что поиски сегодня, 28 октября, объявил отряд "Лиза Алерт". Семья перестала выходить на связь с родными еще 26 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU