Пропавшая семья из Томска найдена сотрудниками полиции на дороге

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-28T08:01:13+03:00

Семью нашли на пути в Верхнекетский район Фото: из открытых источников

Все люди живы, их сопровождают сотрудники МВД

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Пропавшая семья Герляновых найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населенного пункта Суйга (поселок Молчановского района) в Белый Яр (Верхнекетский район) вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетского района.Как сообщили полицейские, все люди живы, в настоящее время их доставят в Белый Яр.

Напомним, что поиски сегодня, 28 октября, объявил отряд "Лиза Алерт". Семья перестала выходить на связь с родными еще 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU