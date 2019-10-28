2019-10-28T07:37:19+03:00
Общество

39% опрошенных томичей принципиально не выращивают дома цветы

Растения присутствуют исключительно в виде петрушки в холодильнике
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Живые благоухающие растения делают любое помещение более уютнымЖивые благоухающие растения делают любое помещение более уютнымФото: из открытых источников
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Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» просили 900 респондентов и выяснили, выращивают ли жители Томска дома цветы.

Самая многочисленная группа опрошенных (48%) ответила, что с удовольствием занимается выращиванием цветов дома. Живые благоухающие растения делают любое помещение более уютным, поднимают настроение и радуют глаз. «Бабушка еще в детстве привила мне любовь к цветам, теперь все подоконники ими заставлены, сейчас потихоньку заставляю полы», - радостно поделилась с корреспондентами Оксана.

Другая группа ответила отрицательно – в домах 39% участников опроса растения присутствуют исключительно в виде петрушки в холодильнике или букетов по праздникам. Им чуждо трепетное отношение к декоративным цветам и к их коллекционированию. «Цветы, конечно, красивые, но заниматься их выращиванием мне совсем не интересно», - комментирует ответ Антон.

Оставшиеся не смогли определиться с ответом - они, может, и любят цветы, но не готовы ухаживать за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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