2019-10-28T07:18:34+03:00
Здоровье

Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД обсудят в Томске

В конференции «Превенти-2019» примут участие ведущие эксперты, представители власти и вузов
Антонина Ленская
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В конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИДВ конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИДФото: из открытых источников
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В течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, в Томске будет проходить проектная конференция «Превенти-2019». Ее тема - «Re:формация! Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД» в России.

Какой сегодня должна быть стратегия, которая позволит молодым людям защитить себя и своих близких от ВИЧ, ИППП и других инфекций? Как обеспечить репродуктивное здоровье и культуру сексуальных отношений, войти во взрослую жизнь подготовленными и уверенными в своей безопасности? Какие программы, включающие профилактические меры, наиболее эффективно обеспечат информированность среди молодежи? Эти и другие вопросы ведущие эксперты отрасли обсудят в ходе встречи.

На «Превенти-2019» приглашены заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Чернов, завотделом эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная и др. Продолжится работа на двухдневной проектной сессии «Профилактика: новые подходы».

В конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД, фармацевтических компаний, органов государственной власти, высших учебных заведений, российских общественных организаций и благотворительных фондов. Место и время проведения: «Точка кипения» (пр. Ленина, 26), начало в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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