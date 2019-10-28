Отцу, не платившему алименты, запретили водить автомобиль в Томской области

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-28T06:54:26+03:00

Только после официального устройства на работу ему разрешили сесть за руль

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Для того чтобы заставить жителя Кедрового гасить долг по алиментам на содержание сына, судебные приставы предприняли ряд мер. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, гражданина привлекли к административной ответственности и направили на обязательные работы.

Но отправным моментом для изменения ситуации стало ограничение в праве управления автомобилем. Своей машины у гражданина нет, но неофициально он подрабатывал водителем в различных организациях. В результате алиментщик оказался перед выбором: не садиться больше за руль или узаконить свою деятельность.

Житель Кедрового выбрал второй вариант: устроился на работу водителем грузового транспорта официально. С этого момента на погашение задолженности по алиментам ежемесячно будет уходить часть его заработка. Сейчас задолженность составляет почти 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU