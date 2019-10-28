2019-10-28T06:54:26+03:00
Общество

Отцу, не платившему алименты, запретили водить автомобиль в Томской области

Только после официального устройства на работу ему разрешили сесть за руль
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Долги по алиментам не оставили гражданину выбораДолги по алиментам не оставили гражданину выбораФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Для того чтобы заставить жителя Кедрового гасить долг по алиментам на содержание сына, судебные приставы предприняли ряд мер. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, гражданина привлекли к административной ответственности и направили на обязательные работы.

Но отправным моментом для изменения ситуации стало ограничение в праве управления автомобилем. Своей машины у гражданина нет, но неофициально он подрабатывал водителем в различных организациях. В результате алиментщик оказался перед выбором: не садиться больше за руль или узаконить свою деятельность.

Житель Кедрового выбрал второй вариант: устроился на работу водителем грузового транспорта официально. С этого момента на погашение задолженности по алиментам ежемесячно будет уходить часть его заработка. Сейчас задолженность составляет почти 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы томичи не пропаливались под лед, мэрия поставит 15 табличек
Международный фестиваль «Устами детей говорит мир» стартует в Томске
Международный фестиваль «Устами детей говорит мир» стартует в Томске
Пропавшая семья из Томска найдена сотрудниками полиции на дороге
39% опрошенных томичей принципиально не выращивают дома цветы
Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД обсудят в Томске
Томская компания разработала игру по работе научной команды
Баскетболисты России и Казахстана сразятся за Кубок Белова в Томске
Девушка-подросток попала под колеса такси ночью в Томске
Такси на кладбище: житель Томской области покупал там гашиш
Поссорившись, женщина убила своего сожителя в Томской области
Рецидивист избил своего брата бейсбольной битой, за что отправится в томскую колонию
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей