Томская компания разработала игру по работе научной команды

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-28T06:32:02+03:00

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Томская компания «5 ДЖИ» совместно со специалистами Тюменского государственного университета, разработала тренажер симуляцию для развития компетенций молодых ученых - Science Team.

Игра сочетает в себе цифровую платформу и активную офлайн часть, в которой проходит «живое взаимодействие».

- Игра моделирует работу организации получившей крупный грант. Участникам поставлены задачи – в течении «игрового года» формировать новые научно-исследовательские коллективы, развить инфраструктуру организации, привлечь максимально возможное финансирование из внешних грантовых фондов, – рассказал эксперт компании «5 ДЖИ» Андрей Латышев.

Задача команд — эффективно использовать финансирование на проект. Игроки проходят через четыре раунда, в каждом из которых они формулируюют научно-исследовательские или научно-технические проекты и пытаются выиграть грант. Игра занимает 4-8 часов времени в зависимости от масштаба. Целевая аудитория продукта — аспиранты, молодые ученые из кадровых резервов вузов.

Команда разработчиков презентовали игру на образовательном интенсиве «Остров 10-22». По итогам презентации у продукта появились первые потенциальные партнеры, более 10-ти университетов выразили заинтересованность в партнерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU