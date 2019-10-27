Баскетболисты России и Казахстана сразятся за Кубок Белова в Томске
В понедельник, 29 октября, в Томске пройдет торжественное открытие 49-го Кубка Сергея Белова по баскетболу. Церемония состоится в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б).
«Участниками соревнований станут около 750 юных спортсменов в составе 58 команд из регионов Сибири, Забайкальского края, Москвы и Казахстана»,-сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Соревнования будут проходить в спорткомплексах «Юпитер», «Кедр» и ДЮСШ № 6 имени Вячеслава Расторгуева.
В первый день матчи начнутся с 8.30, во все остальные дни - с 9.00.
Мероприятия Кубка продлятся до 2 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU