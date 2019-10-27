Баскетболисты России и Казахстана сразятся за Кубок Белова в Томске

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-27T12:10:38+03:00

В Томске встречаются десятки команд из разных регионов РФ. Фото: basket70.ru

Соревнования стартуют в понедельник. В них примут участие 750 юных спортсменов

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В понедельник, 29 октября, в Томске пройдет торжественное открытие 49-го Кубка Сергея Белова по баскетболу. Церемония состоится в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б).

«Участниками соревнований станут около 750 юных спортсменов в составе 58 команд из регионов Сибири, Забайкальского края, Москвы и Казахстана»,-сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Соревнования будут проходить в спорткомплексах «Юпитер», «Кедр» и ДЮСШ № 6 имени Вячеслава Расторгуева.

В первый день матчи начнутся с 8.30, во все остальные дни - с 9.00.

Мероприятия Кубка продлятся до 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU