Девушка-подросток попала под колеса такси ночью в Томске

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-27T11:46:19+03:00

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В ночь на воскресенье, 27 октября, на центральном проспекте Тоска произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка. В 01:20 часов возле дома на пр. Ленина, 8 школьница была сбита иномаркой, когда пересекала дорогу предположительно на красный свет.

«Автомобилем Skoda Rapid под управлением 46-летнего мужчины-водителя совершен наезд на девушку-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора», - сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

Сотрудники правопорядка уточнили, что девочка находилась на улице без сопровождения взрослых. В результате наезда автомобиля она получила травмы и была доставлена в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU