Такси на кладбище: житель Томской области покупал там гашиш

СЕГОДНЯ 06:50 2019-10-26T06:50:55+03:00

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Патрулирующие район города Стрежевого бойцы Росгвардии получили информацию о подозрительном мужчине. Им стало известно, что подозреваемый в районе городского кладбища приобретает наркотическое средство через «закладку». На обочине было припарковано такси. Росгвардейцы передали информацию экипажу ГИБДД для остановки данного автомобиля и оперативным сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе совместных действий был задержан подозреваемый 1997 г.р. При досмотре в его левом ботинке был обнаружен сверток, обмотанный изолентой, внутри которого находилось прессованное вещество бурого цвета. Со слов задержанного, обнаруженное вещество является гашишем, и приобрел он его путем интернет-сайта, забрав «закладку» в указанном месте лесополосы. По данному факту проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU