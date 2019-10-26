2019-10-26T06:37:14+03:00
Происшествия

Поссорившись, женщина убила своего сожителя в Томской области

Она ударила его ножом в живот, от чего тот отошел в мир иной
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пьяные посиделки привели к трагическим последствиямПьяные посиделки привели к трагическим последствиямФото: из открытых источников
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Жительница Стрежевого пойдет под суд за убийство мужчины. Как сообщает Следственный комитет по Томской области, на гражданку завели уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

По предварительным данным, 16 октября 2019 года вечером в квартире одного из жилых домов города Стрежевой местная жительница и ее знакомый распивали спиртные напитки. Неожиданно между ними возникла ссора. Разозлившись, женщина нанесла своему приятелю удар ножом в область живота. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время в Стрежевской городской больнице.

При задержании женщина во всем призналась. По ходатайству следователя суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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