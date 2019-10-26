Рецидивист избил своего брата бейсбольной битой, за что отправится в томскую колонию
В Стрежевом произошел случай жестокой драки между братьями.
Как сообщили в областной прокуратуре, 40-летний местный житель решил выяснить отношения с применением предмета, в качестве оружия.
В июле 2019 года подсудимый у себя дома вместе со своим 49-летним братом распивали спиртное. В ходе застолья старший брат высказал подозрения о краже у него денег подсудимым. Агрессивно восприняв данные обвинения в свой адрес, подсудимый взял в руки деревянную биту и нанес ею несколько ударов по спине, рукам и голове своего обидчика, при этом рассек ему бровь. В суде обидчик свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Однако с учетом отрицательной характеристики личности подсудимого, рецидива преступлений в связи с наличием у него двух судимостей за незаконное хранение оружия и неуплату алиментов, государственный обвинитель Ринат Гатауллин потребовал назначения виновному наказания в виде лишения свободы. .
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил стрежевчанина к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил
ИСТОЧНИК KP.RU