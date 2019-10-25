2019-10-25T13:06:56+03:00
Общество

В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей

На предмет брошенных орудий лова было обследовано 39,3 квадратных километра водоемов
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Специалисты областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства очистили томские водоемы от орудий лова и спасли более 4 тысяч экземпляров рыбы.

Во время проверки нашли и выпустили в реки живыми около 4,2 тысячи рыб, в том числе 25 стерлядей, 2,1 тысячи лещей и 929 язей. Размер предотвращенного ущерба составил 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Также сообщается, что во время рейдов было изъято 457 брошенных сетей, фитилей и других орудий. Все это специалисты передали в Томский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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