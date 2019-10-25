В Томской области открылись новые школы ухода за пожилыми людьми
В Кривошеинском районе и Стрежевом открылись школы ухода за пожилыми. Теперь в Томской области насчитывается 28 школ ухода, которые действуют во всех районах области, — сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Уточняется, что такие школы работают при районных центрах социальной поддержки населения и социальных комнатах. Волонтеры и родственники учатся уходу за пожилыми немощными людьми: контролировать состояние здоровья, выполнять санитарно-гигиенические процедуры, измерять давление и т.д.
С начала 2019 года обучение в школах прошли более 700 человек, еще 50 выразили желание посетить курсы.
Как сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, занятия бесплатные, программы составляются в зависимости от потребностей слушателей. «Получить знания в школах ухода стремятся те семьи, которые не хотят направлять своих пожилых родственников в дома престарелых», — отметила Киняйкина.
Узнать о работе школы ухода можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU