2019-10-25T12:03:57+03:00
Происшествия

В Томской области мужчина украл крупную партию кедрового ореха

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Асиновском районе мужчина похитил кедровый орех на сумму более 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сообщается, что мужчина проник в сушильный цех, находящийся на территории Асиновского района. Оттуда он похитил кедровый орех на общую сумму более 244 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли часть похищенного.

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель 1984 года рождения. Санкцией статьи ему предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей
Более 500 юных томичей приняли участие в экологических уроках
В Томской области открылись новые школы ухода за пожилыми людьми
Томичи увековечат память кота Василия, ловившего мышей в «научке» ТПУ
Томич умер за рулем машины и врезался в автобус с пассажирами
Депутаты Томской гордумы настаивают на выделении средств для благоустройства дворов
Томский подросток в ковбойском платке попался на грабеже магазинов
У «финансовой староверки» в Томской области украли кошелек с крупной сумой
В общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства произошел пожар
Томский политех назвали лучшим инженерным вузом России
В Томске завершился ремонт фасада Дома офицеров
Томичи накопили 332,7 млн рублей долгов за электроэнергию
Томские рыбаки добрались до берега Оби вплавь из-за попадания на мель
Жители Томской области стали чаще записываться на прием к врачу через интернет
Женщина-водитель сбила подростка на ул. Сергея Лазо в Томске
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»