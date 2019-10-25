В Томской области мужчина украл крупную партию кедрового ореха

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-25T12:03:57+03:00

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В Асиновском районе мужчина похитил кедровый орех на сумму более 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сообщается, что мужчина проник в сушильный цех, находящийся на территории Асиновского района. Оттуда он похитил кедровый орех на общую сумму более 244 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли часть похищенного.

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель 1984 года рождения. Санкцией статьи ему предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU