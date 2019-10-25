Томичи увековечат память кота Василия, ловившего мышей в «научке» ТПУ

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-25T10:58:42+03:00

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Мышелов, кототерапевт, герой Инстаграма – томский кот Василий прожил долгую и счастливую жизнь и скончался летом 2019 года. Практически с самого рождения и на протяжении 17 лет он начал работать в научной библиотеке Томского политехнического университета, где трудился до самой смерти. Помимо обязанностей мышелова в книгохранилище, он был кототерапевтом для студентов и сотрудников вуза, его можно было и погладить и с ним сфотографироваться. В политехе даже появилась примета, связанная с Василием – если встретить его, то успешно сдашь сессию. На склоне лет у кота даже появился свой аккаунт в соцсети. Многие знали Васю и это большая радость узнать, что его имя будет увековечено.

Коллектив ТПУ принял решение установить в своей «научке» памятник-копилку верному мышелову, таким образом он навсегда останется с теми, кто его любил и будущими поколениями студентов. Собранные средства будут передаваться в приют для бездомных животных.

«Размеры памятника не должны быть больше 35 сантиметров в диаметре и 80 сантиметров в высоту. Памятник должен состоять из подставки, выполняющей роль копилки (предположительно, стопка книг), и фигуры кота», - сообщили сотрудники вуза, подчеркнув, что свой проект памятника Василию могут присылать все студенты и жители Томска от 14 до 35 лет.

Подробности о конкурсе проектов размещены на сайте ТПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU