Томич умер за рулем машины и врезался в автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-25T09:26:04+03:00

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Драматичное происшествие случилось в центре Томска утром пятницы, 25 октября. Около 09:50 часов в районе здания по адресу Переулок 1905 года, 15 в маршрутный автобус ПАЗ с пассажирами врезался встречный автомобиль марки Mitsubishi.

По факту ДТП региональное управление УМВД распространило информацию, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя кроссовера, в связи с чем он выехал на «встречку». К сожалению, спасти мужчину не удалось – он скончался еще до приезда медиков.

«При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя», — отметили сотрудники полицейского ведомства.

Пассажиры, находившиеся в салоне «маршрутки» не пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU