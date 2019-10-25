2019-10-25T09:26:04+03:00
Происшествия

Томич умер за рулем машины и врезался в автобус с пассажирами

В момент ДТП в салоне находились 23 человека
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Драматичное происшествие случилось в центре Томска утром пятницы, 25 октября. Около 09:50 часов в районе здания по адресу Переулок 1905 года, 15 в маршрутный автобус ПАЗ с пассажирами врезался встречный автомобиль марки Mitsubishi.

По факту ДТП региональное управление УМВД распространило информацию, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя кроссовера, в связи с чем он выехал на «встречку». К сожалению, спасти мужчину не удалось – он скончался еще до приезда медиков.

«При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя», — отметили сотрудники полицейского ведомства.

Пассажиры, находившиеся в салоне «маршрутки» не пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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