Томский подросток в ковбойском платке попался на грабеже магазинов
Управление МВД по Томской области сообщило о задержании разбойника, который совершал налеты на магазины.
«В течение нескольких дней в городе Томске были совершены два разбойных нападения на торговые точки. Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства», - рассказали в ведомстве.
Злодеем оказался 15-летний учащийся одного из техникумов. Мальчика задержали в общежитии сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Подросток сразу признался в содеянном и выдал вещи, в которых находился в момент совершения преступлений. С дерзкого первокурсника взята подписка о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU