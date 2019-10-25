Томский подросток в ковбойском платке попался на грабеже магазинов

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-25T08:45:34+03:00

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Управление МВД по Томской области сообщило о задержании разбойника, который совершал налеты на магазины.

«В течение нескольких дней в городе Томске были совершены два разбойных нападения на торговые точки. Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства», - рассказали в ведомстве.

Злодеем оказался 15-летний учащийся одного из техникумов. Мальчика задержали в общежитии сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Подросток сразу признался в содеянном и выдал вещи, в которых находился в момент совершения преступлений. С дерзкого первокурсника взята подписка о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU