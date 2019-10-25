У «финансовой староверки» в Томской области украли кошелек с крупной сумой
Жительница города Колпашево Томской области пострадала от действий злоумышленника, который буквально в ее присутствии лишил ее крупной суммы денег. Финансы, вопреки веянию времени, женщина держала не на пластиковой карте или банковском вкладе, а у себя в кошельке.
Заметив пропажу, пострадавшая обратилась в полицию и не прогадала: злоумышленника задержали «по горячим следам».
Подозреваемым оказался 28-летний уроженец Колпашевского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в квартире по улице Советский Север города Колпашево, похитил кошелек с денежными средствами. Причиненный ущерб составил около 45 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Как пояснили в ведомстве, в ношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU