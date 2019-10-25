В общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-25T07:01:48+03:00

В тушении было задействовано 11 человек

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Сегодня, 25 октября, рано утром, около 5 часов, на пульт дежурной спасательной службы поступило сообщение о пожаре. ЧП случилось в общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства, что находится на ул. Карташова, 60. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Это 4-этажное кирпичное здание в жилом районе, в центре города.

Как выяснилось, на 4 этаже в комнате обгорела верхняя поверхность холодильника на площади 0,5 кв.м. Подоспевшие оперативно спасатели ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается. Добавим, что в устранении последствий участвовало 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU