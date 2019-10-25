В общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства произошел пожар
Сегодня, 25 октября, рано утром, около 5 часов, на пульт дежурной спасательной службы поступило сообщение о пожаре. ЧП случилось в общежитии Томского техникума водного транспорта и судоходства, что находится на ул. Карташова, 60. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.
Это 4-этажное кирпичное здание в жилом районе, в центре города.
Как выяснилось, на 4 этаже в комнате обгорела верхняя поверхность холодильника на площади 0,5 кв.м. Подоспевшие оперативно спасатели ликвидировали возгорание.
Причина пожара устанавливается. Добавим, что в устранении последствий участвовало 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU