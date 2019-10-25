2019-10-25T06:41:50+03:00
Недвижимость

В Томске завершился ремонт фасада Дома офицеров

Теперь историческое здание вновь радует горожан и туристов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Восстановлена оригинальная кирпичная кладкаВосстановлена оригинальная кирпичная кладкаФото: из открытых источников
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Сегодня, 25 октября окончен ремонт фасада здания по пр. Ленина, 50. Подрядчик — компания «СКИТ-93» выполнил ремонт дверей Дома офицеров, а также штукатурные и малярные работы, частично заменил кровлю и водосточные трубы. Также отреставрирована кирпичная кладка здания-памятника.

- Ремонт фасада продолжался чуть больше месяца, все это время здание функционировало в обычном режиме», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Здание Общественного собрания (ныне Дом офицеров) возведено в 1900 году по проекту архитектора Константина Лыгина и является объектом культурного наследия федерального значения.

Необходимость проведения текущего ремонта главного фасада была продиктована состоянием кирпичных элементов карниза, кровли, отделки балконов и пилястр. Из областного бюджета на ремонт фасада было направлено 752 тысячи рублей».

Напомним, что первый этап капитального ремонта Дома офицеров завершился в 2016 году. Это позволило открыть здание после долгих лет запустения. Тогда в нем заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, полностью отремонтировали цокольный этаж, сделали гидроизоляцию фундамента и отделали внутренние помещения. На первый этап работ в Доме офицеров из областного бюджета было выделено 18 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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