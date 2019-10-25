Томичи накопили 332,7 млн рублей долгов за электроэнергию

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-25T07:39:11+03:00

АО «Томскэнергосбыт» опубликовало информацию по задолженности, как граждан, так и компаний, находящихся на обслуживании

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За 9 месяцев жители Томской области накопили долг в 332,7 млн рублей. Предприятия и организации задолжали 533 млн рублей, - сообщили в пресс-службе АО «Томскэнергосбыт».

В работе, направленной на взыскание, энергетики используют все законные меры воздействия на неплательщиков. Так, в судебном порядке за 9 месяцев 2019 года было взыскано 105 млн рублей, из них 75 млн рублей – с предприятий. Оплачено по решению судов 83 млн рублей, в том числе компаниями 37 млн рублей.

С начала года возбуждено 8,5 тысяч исполнительных производств, из них 4 тысячи закончились фактическим исполнением, с должников взыскано почти 45 млн рублей. В 169 случаях было арестовано имущество, 263 неплательщикам ограничили выезд за границу. У 1 300 потребителей долг взыскали с заработной платы и пенсии. 1 288 потребителей из-за долгов по электроэнергии столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства, к 1 378 должникам было применено ограничение на сделки с недвижимостью.

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Наиболее эффективной мерой воздействия на злостных неплательщиков остаётся отключение от электроснабжения. Всего в период с января по сентябрь 2019 года отключили порядка 6000 должников. То же самое произошло с компаниями, в этом году отключали задолжавшие предприятия 160 раз.

Чтобы не возникало таких ситуаций, а оплата всегда производилась вовремя, энергетики советуют использовать онлайн сервисы. Так возможностями Личного кабинета для компаний на сегодняшний день пользуются 1 730 клиента и почти 66 тысяч томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU