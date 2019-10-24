2019-10-24T13:10:39+03:00
Происшествия

Томские рыбаки добрались до берега Оби вплавь из-за попадания на мель

Сообщение об инциденте поступило 23 октября в 14:35 на единый телефон вызова экстренных служб 112
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Рыбалка трех жителей Томского района едва не закончилась трагедией. Их лодка налетела на мель между деревнями Поздняково и Половинка Томского района на протоке Барковской реки Обь. От удара один из мужчин упал в воду. У лодки слетел мотор, и ее кормовая часть судна дала течь и притонула, — сообщает ГУ МЧС по Томской области.

«До берега рыбаки добрались сами, но один из них сильно замерз и полностью выбился из сил. До деревни Половинка им помогли доехать инспектора ГИМС. Затем 50-летнего мужчину передали бригаде «скорой». Остальным двум, 32 и 45 лет, медицинская помощь не потребовалась», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России призывает жителей Томской области соблюдать обязательные правила безопасности на воде.

Отправляясь в плавание, учитывайте погодные условия и краткосрочность светового дня. Не следует выходить на водоемы в ветреную и дождливую погоду, а также в темное время суток. Из-за ограниченной видимости есть вероятность столкновения с препятствием или налететь на перекаты и отмели. Сообщите родным и близким о своем маршруте. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Судно должно быть исправно и укомплектовано согласно нормам снабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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