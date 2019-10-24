2019-10-24T12:02:00+03:00
Здоровье

Жители Томской области стали чаще записываться на прием к врачу через интернет

Такой способ обращения позволяет экономить время пациентов
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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С начала 2019 года на прием к врачам Томской области поступило 318 065 записей через интернет — это на 22 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года, сообщается на портале администрации Томской области.

Записаться к врачу можно через сайт Единой электронной регистратуры Томской области либо портал госуслуг.

«Обращение через интернет значительно повышает уровень защиты персональных данных и сокращает время пациента, потраченное им при обращении в медучреждение», — сообщила начальник отдела информатизации областного департамента здравоохранения Софья Прошутя.

Специалист уточнила, что всего с начала этого года зарегистрировано более 3 миллионов записей к врачам. В их число вошли обращения через интернет и традиционные способы, такие как запись через регистратуру медучреждения и по телефону.

В Томской области работает круглосуточная горячая линия по оказанию информационной поддержки пользователям Единой электронной регистратуры региона. Обратиться на нее можно по телефонам: (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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