Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-24T10:20:35+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Стрежевой Томской области в среду, 23 октября. Во время движения в сторону города Нижневартовска по мокрой дороге водитель иномарки Kia Jes Sportage не справился с управлением, вследствие чего его машина перевернулась.

«По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства, в результате допустил съезд автомобиля в кювет с правой стороны, после чего транспорт опрокинулся», — сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что в ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля. С травмами он был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU