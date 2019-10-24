2019-10-24T10:20:35+03:00
Происшествия

Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере

В ДТП пострадал пассажир кроссовера
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТоМесто происшествия. Фото: УМВД по То
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Стрежевой Томской области в среду, 23 октября. Во время движения в сторону города Нижневартовска по мокрой дороге водитель иномарки Kia Jes Sportage не справился с управлением, вследствие чего его машина перевернулась.

«По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства, в результате допустил съезд автомобиля в кювет с правой стороны, после чего транспорт опрокинулся», — сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что в ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля. С травмами он был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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