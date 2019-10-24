Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-24T09:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На земельном участке в Кожевниковском районе больше нет свалки, которая была создана предприятием. Как сообщили в управлении Россельхознадзора, летом, 23 июля, специалисты ведомства выехали с проверкой ранее выданного предписания.

Во время осмотра выяснилось, что предписание не исполнено в полном объеме, кроме этого найдено новое правонарушение. Плодородный слой почвы оказался перекрыт зерновыми отходами. На собственника земельного участка был составлен новый протокол. А судья назначил еще и административный штраф в размере 10 тысяч рублей. По факту перекрытия плодородного слоя почвы зерновыми отходами от производства пива собственника привлекли к административной со штрафом в 25 тысяч рублей.

16 октября все нарушения были устранены. На земельном участке отсутствует дробина солодовая, а также проведены агротехнические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU