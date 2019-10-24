Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-24T09:20:39+03:00

Льготные путевки получат те, кто в этом нуждается больше всего

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Бесплатные путевки в загородные лагеря и санатории через центры социальной поддержки населения будут выданы семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева,

Путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей, детям – сиротам, подросткам, состоящим на профилактическом учете. Чтобы их получить, родители и опекуны могут обратиться в центры соцподдержки.

Начальник департамента уточнила, что путевки на 24-дневные санаторные смены выделяются и другим детям, нуждающимся в санаторно-курортном оздоровлении. Льготная санаторная путевка может быть предоставлена ребенку один раз в год, ее стоимость зависит от доходов семьи. Также семья может получить компенсацию за самостоятельно приобретенную 21 или 24-дневную путевку. Обращаться за санаторными путевками и компенсанцией можно в МФЦ «Мои документы».

Уточнить информацию по приобретению путевок можно в департаменте по вопросам семьи и детей Томской области: 8 (3822) 713-993, 713-951.

Центры социальной поддержки населения Томской области

Филиалы МФЦ «Мои документы»

ИСТОЧНИК KP.RU