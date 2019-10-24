2019-10-24T09:05:47+03:00
Общество

Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав

В жиме лежа стрежевчанину не оказалось равных
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УФССП России по Томской областифото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тимур Авлекулов получил золотую медаль в жиме лежа и стал чемпионом мира. Как отметили в пресс-службе УФССП России по Томской области, Тимур Хасанович привозит награду с каждого соревнования.

Первая завоевана в Томске в 1999 г., когда он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Самые значимые – за призовые места на кубках Азии и на чемпионатах мира. В 2017 привез медаль за второе место из Екатеринбурга, где проходил кубок Евразийского союза. В октябре 2019 г. в этом же городе состоялся чемпионат мира, и на этот раз стрежевчанин завоевал золотую медаль в жиме лежа.

После окончания работы Авлекулов всегда идет на тренировку в спортивный зал спортивной школы Стрежевого, поэтому в том, что его считают одним из самых надежных сотрудников отдела, нет ничего удивительного.

По словам заместителя начальника отдела судебных приставов по Стрежевому Оксаны Казанцевой, Авлекулов очень ответственно подходит к выполнению любой задачи независимо от того, дежурит в суде или обеспечивает безопасность приставов-исполнителей.

Грамотное обеспечение безопасности – только один из «плюсов» этого пристава.

фото: пресс-служба УФССП России по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»
60% жителей Томска предпочитают бумажную книгу электронной
Фестиваль спорта и добра для детей-инвалидов пройдет сегодня в Томске
«Невиновен»: сожительница «стрежевского маньяка» выступила на 1 канале
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мэрию Томска завалили жалобы горожан на холод в квартирах
Волки вламываются в частные хозяйства и крадут скот у жителей томского села
Томичей научат оплачивать налоги дистанционно на «Дне открытых дверей» в ИФНС
Мучжина, публично избивший кота Филю, осужден в Томской области
Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого
Блогер-миллионник Артур Шарифов выступит перед томскими школьниками
Томские приставы смогут теперь поймать должника по номеру автомобиля
Расписание 15 пригородных поездов, которыми пользуются томичи, изменится с 1 ноября
В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями
В Томской области предложили построить многопрофильную детскую больницу
Более 100 тысяч жителей Томской области прошли лечение в круглосуточных стационарах
Акция по сбору батареек началась в школах Томска
В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар
Престарелый водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Томске
Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом