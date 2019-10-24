Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-24T09:05:47+03:00

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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тимур Авлекулов получил золотую медаль в жиме лежа и стал чемпионом мира. Как отметили в пресс-службе УФССП России по Томской области, Тимур Хасанович привозит награду с каждого соревнования.

Первая завоевана в Томске в 1999 г., когда он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Самые значимые – за призовые места на кубках Азии и на чемпионатах мира. В 2017 привез медаль за второе место из Екатеринбурга, где проходил кубок Евразийского союза. В октябре 2019 г. в этом же городе состоялся чемпионат мира, и на этот раз стрежевчанин завоевал золотую медаль в жиме лежа.

После окончания работы Авлекулов всегда идет на тренировку в спортивный зал спортивной школы Стрежевого, поэтому в том, что его считают одним из самых надежных сотрудников отдела, нет ничего удивительного.

По словам заместителя начальника отдела судебных приставов по Стрежевому Оксаны Казанцевой, Авлекулов очень ответственно подходит к выполнению любой задачи независимо от того, дежурит в суде или обеспечивает безопасность приставов-исполнителей.

Грамотное обеспечение безопасности – только один из «плюсов» этого пристава.

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU