В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-24T08:31:33+03:00

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Вчера, 23 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заострил проблему межбюджетных отношений.

«Вдумайтесь в цифру: Томская область перечисляет в бюджет РФ уже не один год столько, сколько Омская, Новосибирская, Кемеровская, Республика Алтай и Алтайский край вместе взятые. Пять регионов Сибири перечисляют меньше, чем одна Томская область, при этом обеспеченность наша составляет 0,76, – заявил Жвачкин. – При этом в прошлом году она была 0,83. Мы по 30 миллиардов добавляем каждый год в бюджет Российской Федерации и несколько миллиардов теряем в областном бюджете. Мне говорят, такие правила игры. Мне кажется, это надо поправлять».

О том, что Томская область отдает слишком много налогов в федеральный бюджет – почти 76 % от собираемых доходов – на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам рассказал также заместитель губернатора региона Александр Феденев. По его словам, за последние пять лет сумма отчислений выросла со 100 млрд до 180 млрд рублей.

Область считается налоговым донором, однако уровень ее государственного долга достиг 30 млрд рублей, что выше, чем в среднем по России. «Регион, который занимает 23-е место в России на душу по ВРП и три четверти налогов платит в федеральный бюджет, на мой взгляд, имеет право хотя бы на среднюю по России бюджетную обеспеченность», – сказал Феденев.

«У меня есть конкретное предложение. Первый пункт – предусмотреть механизм доведения расчетной обеспеченности регионов с долей отчислений налоговых доходов в федеральный бюджет свыше 50 % от всех доходов, собираемых на территории РФ, до среднероссийского уровня», – предложил томский сенатор Владимир Кравченко.

Напомним, что на этой неделе в Совете Федерации прошли Дни Томской области. В мероприятиях участвовало практически все руководство региона. По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Томской области». По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, документ позволит региону получить необходимую федеральную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU