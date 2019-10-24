2019-10-24T07:46:22+03:00
Звезды

60% жителей Томска предпочитают бумажную книгу электронной

В опросе приняли участие 800 респондентов
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» провели опрос и выяснили, чему жители Томска отдают предпочтение – электронной или бумажной книге

Традиционный бумажный формат книг оказался больше по душе 60% томичей. В наше время бумажные издания стоят не так дорого и доступны любому желающему. «Чтение доставляет куда больше удовольствия, если держишь в руках хорошую, качественную книгу. Не променяю запах книжных страниц на бездушные карманные электронки!» - заявил один из опрошенных.

35% опрошенных не согласились с предыдущей группой. Они посчитали электронную книгу удобным простым вариантом, доступным в любой момент. Также эта группа участников отметила, что книги перестали быть редкостью и роскошью - произведения литературы доступны в любом формате, будь то аудиокниги или электронный текст.

Оставшиеся участники опроса предпочитают не делать строго выбора между электронной и бумажной книгой и пользуются и тем, и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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