60% жителей Томска предпочитают бумажную книгу электронной
Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» провели опрос и выяснили, чему жители Томска отдают предпочтение – электронной или бумажной книге
Традиционный бумажный формат книг оказался больше по душе 60% томичей. В наше время бумажные издания стоят не так дорого и доступны любому желающему. «Чтение доставляет куда больше удовольствия, если держишь в руках хорошую, качественную книгу. Не променяю запах книжных страниц на бездушные карманные электронки!» - заявил один из опрошенных.
35% опрошенных не согласились с предыдущей группой. Они посчитали электронную книгу удобным простым вариантом, доступным в любой момент. Также эта группа участников отметила, что книги перестали быть редкостью и роскошью - произведения литературы доступны в любом формате, будь то аудиокниги или электронный текст.
Оставшиеся участники опроса предпочитают не делать строго выбора между электронной и бумажной книгой и пользуются и тем, и другим.
ИСТОЧНИК KP.RU