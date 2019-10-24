2019-10-24T06:55:04+03:00
Спорт

Фестиваль спорта и добра для детей-инвалидов пройдет сегодня в Томске

Участие в празднике примут 75 семейных команд
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня в Томске пройдет фестиваль спорта и добра «Объединяя мечты», который включает в себя спортивный праздник для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

«Фестиваль спорта и добра «Объединяя мечты» благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» пройдет в четверг, 24 октября, в спортивном комплексе «Юпитер» по ул. Смирнова, 48 Б. Регистрация с 11.00 до 12.00. Начало в 12.00, окончание в 14.00», — говорится в сообщении.

Все желающие смогут поиграть в такие игры, как дартс, бочча, кольцеброс, шаффлборд и джакколо. Также будет работать интерактивная площадка «Шаг навстречу здоровью» от Центра медицинской профилактики. На ней можно будет измерить силу, рост и вес, артериальное давление, уровень жира в организме, а также уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

В рамках праздника пройдут мастер-классы, будет работать фотозона. Все спортсмены получат медали и подарки. Организаторы мероприятия приглашают томичей стать болельщиками юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»
60% жителей Томска предпочитают бумажную книгу электронной
«Невиновен»: сожительница «стрежевского маньяка» выступила на 1 канале
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мэрию Томска завалили жалобы горожан на холод в квартирах
Волки вламываются в частные хозяйства и крадут скот у жителей томского села
Томичей научат оплачивать налоги дистанционно на «Дне открытых дверей» в ИФНС
Мучжина, публично избивший кота Филю, осужден в Томской области
Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого
Блогер-миллионник Артур Шарифов выступит перед томскими школьниками
Томские приставы смогут теперь поймать должника по номеру автомобиля
Расписание 15 пригородных поездов, которыми пользуются томичи, изменится с 1 ноября
В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями
В Томской области предложили построить многопрофильную детскую больницу
Более 100 тысяч жителей Томской области прошли лечение в круглосуточных стационарах
Акция по сбору батареек началась в школах Томска
В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар
Престарелый водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Томске
Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом