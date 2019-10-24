Фестиваль спорта и добра для детей-инвалидов пройдет сегодня в Томске

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-24T06:55:04+03:00

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Сегодня в Томске пройдет фестиваль спорта и добра «Объединяя мечты», который включает в себя спортивный праздник для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

«Фестиваль спорта и добра «Объединяя мечты» благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» пройдет в четверг, 24 октября, в спортивном комплексе «Юпитер» по ул. Смирнова, 48 Б. Регистрация с 11.00 до 12.00. Начало в 12.00, окончание в 14.00», — говорится в сообщении.

Все желающие смогут поиграть в такие игры, как дартс, бочча, кольцеброс, шаффлборд и джакколо. Также будет работать интерактивная площадка «Шаг навстречу здоровью» от Центра медицинской профилактики. На ней можно будет измерить силу, рост и вес, артериальное давление, уровень жира в организме, а также уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

В рамках праздника пройдут мастер-классы, будет работать фотозона. Все спортсмены получат медали и подарки. Организаторы мероприятия приглашают томичей стать болельщиками юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU