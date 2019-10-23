Волки вламываются в частные хозяйства и крадут скот у жителей томского села
Жители села Старица Парабельского района Томской области бьют тревогу из-за нападений волчьей семьи на домашний скот, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
«Кражи скота начались в сентябре, последнее нападение было около недели назад. Судя по следам, обнаруженным около стаек и загонов, где пропадал скот, орудовали крупный волк, волчица, и с ними было несколько волчат. В сумме жители села лишились 10 овец, 9 гусей, двух кроликов и двух уток», — сказала Анна Ильичева, управделами Старицинского сельского поселения.
По ее словам, волки задрали овец во время выпаса, а также вламывались в частные хозяйства и крали остальной скот.
«Из-за нападений волков овец теперь не отпускают на выпас. У фельдшера нашего хозяйство находится около лесополосы, у него высокий забор. Но хищники эту преграду преодолели, разорвали клетки и утащили кроликов», — уточнила Ильичева.
ИСТОЧНИК KP.RU