2019-10-23T12:01:09+03:00
Экономика

Томичей научат оплачивать налоги дистанционно на «Дне открытых дверей» в ИФНС

Мероприятие проводится в рамках кампании по уплате налогов на имущество, которая в этом году завершается 2 декабря
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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25 октября в налоговых офисах ИФНС России по г. Томску пройдет «День открытых дверей» для томичей. Прием граждан будет проводиться с 9 до 18 часов. Также в этот день будет работать телефон «горячей линии» УФНС России по Томской области +7 (3822) 28-00-28, сообщила пресс-служба администрации Томска.

Томичи узнают от специалистов о порядке начисления и уплаты имущественных налогов и о системе оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

«Всем обратившимся инспекторы пояснят, в какой срок уплачивать земельный и транспортный налоги, налог на недвижимость, какие существуют ставки и льготы, помогут разобраться в начислениях за 2018 год, а также выдадут налоговое уведомление», - говорится в сообщении.

Желающих научат оплачивать налоги дистанционно – через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и интерактивный сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Здесь же томичи смогут подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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