Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого
О таких случаях принято говорить: «Когда есть такие друзья, то никаких врагов не надо». Ранее судимый 37-летний житель города Томска задержан сотрудниками полиции по подозрению в хищении имущества своего знакомого.
«По предварительным данным, подозреваемый со своей сожительницей похитил у знакомого сотовый телефон и банковскую карту. После чего мужчина через мобильное приложение перевел денежные средства своим знакомым, а также на свой счет в банке и впоследствии потратил на собственные нужды», - рассказали «технологию» преступления в пресс-службе УМВД региона.
Как уточнили служители правопорядка, ущерб доверчивого приятеля составил более 65000 рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU