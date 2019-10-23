2019-10-23T11:00:02+03:00
Происшествия

Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого

Злоумышленники похитили 65 тыс. рублей
Татьяна Щукина
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Преступник перевел деньги с помощью мобильного приложенияПреступник перевел деньги с помощью мобильного приложенияФото: Архив "КП"
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О таких случаях принято говорить: «Когда есть такие друзья, то никаких врагов не надо». Ранее судимый 37-летний житель города Томска задержан сотрудниками полиции по подозрению в хищении имущества своего знакомого.

«По предварительным данным, подозреваемый со своей сожительницей похитил у знакомого сотовый телефон и банковскую карту. После чего мужчина через мобильное приложение перевел денежные средства своим знакомым, а также на свой счет в банке и впоследствии потратил на собственные нужды», - рассказали «технологию» преступления в пресс-службе УМВД региона.

Как уточнили служители правопорядка, ущерб доверчивого приятеля составил более 65000 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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