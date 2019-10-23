Блогер-миллионник Артур Шарифов выступит перед томскими школьниками

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-23T09:34:15+03:00

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В это воскресенье, 27 октября, ТПУ и школа «Постоянная Планка» проведут IT-лекторий для школьников Томска. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Его специальным гостем станет известный видеоблогер, создатель образовательного портала «Науч.Point» Артур Шарифов. Автор популярного ютуб-канала, на который уже сейчас подписаны более одного миллиона человек, расскажет томским школьникам о том, как виртуальная реальность влияет на сознание человека.

Участие в лектории бесплатное, но желающие принять участие должны пройти онлайн-регистрацию до 26 октября.

IT-лекторий пройдет в МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в), начало в 14:00. Он объединит несколько лекций от разных спикеров.

Так, на лектории выступит QA-инженер компании Rubius Лидия Чувилева. Она расскажет о работе QA-тестеров и о том, как обеспечить качество программных продуктов. Ведущий программист ТПУ Максим Губин расскажет о том, что такое технологии Big Data и как они сегодня используются.

Старший преподаватель ТПУ и Data-аналитик Центра финансовых технологий Борис Пякилля прочитает лекцию о современных нейросетях и их применении. А младший научный сотрудник НИЛ «БЭМС РЭС» ТУСУРа, педагог детского технопарка «Кванториум» Артем Осинцев расскажет школьникам, что такое Интернет вещей и как он устроен.

Школьники, задавшие, по мнению спикеров, самые интересные вопросы, получат специальные призы от Томского политеха.

ИСТОЧНИК KP.RU