Томские приставы смогут теперь поймать должника по номеру автомобиля

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-23T09:08:46+03:00

Они могут остановить водителя и заставить рассчитаться, либо машина отправится на штраф-стоянку

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В октябре томские судебные приставы начали применять мобильный комплекс, реагирующий на номера автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотокамера подключается к программному обеспечению. Как только автомобиль попадает в зону видимости камеры, компьютерная программа определяет, есть ли у владельца неоплаченная задолженность. В случае положительного ответа данные должника появятся на экран ноутбука.

Во время совместного рейда инспекторы ГИБДД останавливают машину, а судебные приставы предлагают автовладельцу погасить долги на месте посредством наличной или безналичной оплаты через платёжный терминал в мобильном офисе ФССП. Если должник отказывается, приставы вправе наложить арест на имущество, в том числе на транспорт. Работа ведется со всеми должниками независимо от категории долга: штрафы ГИБДД, налоги, алименты, кредиты, коммунальные платежи и другие.

За нескольких рейдов с «Дорожным приставом» остановлены автомобили должников в рамках 92 исполнительных производств на общую сумму долга более 6,5 млн. рублей. Во время одного из последних рейдов был оплачен долг в размере почти 2 300 000 рублей. Судебные приставы наложили арест на ГАЗель индивидуального предпринимателя, задолжавшего партнеру по договору займа. Приставы потребовали освободить машину от груза, вызвали эвакуатор и увезли автомобиль на стоянку взыскателя. В течение пяти дней гражданин погасил задолженность полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU