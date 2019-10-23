Расписание 15 пригородных поездов, которыми пользуются томичи, изменится с 1 ноября

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-23T08:40:59+03:00

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Томичам, путешествующим по Сибири поездом, будет интересна информация о расписании пригородных электропоездов. Тем более, начинается горнолыжный сезон, и чтобы добраться до нужного места. Иногда очень удобно воспользоваться ж/д сообщением.

С 1 ноября расписание 15 пригородных электропоездов, курсирующих в Кемеровской области, изменится.

Вместо ежедневного курсирования устанавливается движение по понедельникам, четвергам и субботам:

- №6943 Новокузнецк – Белово, отправление в 5:52, прибытие в 9:44;

- №6936 Белово – Новокузнецк, отправление в 6:38, прибытие в 10:35;

- №6933 Новокузнецк – Белово, отправление в 17:57, прибытие в 21:48;

- №6944 Белово – Артышта-2, отправление в 17:53, прибытие в 19:07.

Назначаются по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям пригородные поезда:

– №6943 Новокузнецк – Артышта-2, отправление в 5:52, прибытие в 8:16;

– №6936 Артышта-2 – Новокузнецк, отправление в 8:07, прибытие в 10:35;

– №6933 Новокузнецк – Артышта-2, отправление в 17:57, прибытие в 20:19.

Устанавливается курсирование по вторникам и пятницам поездов:

- №6161 Кемерово – Юрга-2, отправление в 9:05, прибытие в 12:21;

- №6162 Юрга-2 – Тайга, отправление в 12:25, прибытие в 14:00;

- №6182 Юрга-2 – Кемерово, отправление в 19:17, прибытие в 22:26;

- №6179 Кемерово – Юрга-2, отправление в 17:35, прибытие в 20:38;

- №6163 Тайга – Юрга-2, отправление в 6:24, прибытие в 7:55;

- №6164 Юрга-2 – Кемерово, отправление в 7:56, прибытие в 11:00.

Устанавливаются ежедневное, кроме вторника и пятницы, курсирование поездам:

- №6277 Тайга – Болотная, отправление в 6:24, прибытие в 8:18;

- №6278 Болотная – Тайга, отправление в 12:06, прибытие в 14:00.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, в мобильном приложении, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU