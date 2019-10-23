2019-10-23T08:16:18+03:00
Общество

В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями

Победители выступят со своими номерами на гала-концерте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: tst.tomsk.ruфото: tst.tomsk.ruФото: из открытых источников
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В понедельник, 28 октября, состоится гала-концерт V Межрегионального фестиваля «Мир без границ» им. Юрия Ивкина.

Это презентация творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Состоится мероприятие в ТЮЗе (пер. Нахановича, 4). С 13 часов в театре откроется выставка декоративно-прикладного творчества и будут проводиться творческие мастер-классы для всех желающих, а в 14:40 начнется гала-концерт. В концерте примут участие победители Фестиваля, занявшие первые места в номинациях, и приглашенные творческие коллективы Томской области.

Отметим, что всего в фестивале в этом году приняли участие 310 конкурсантов из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Курганской, Смоленской областей, республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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