В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-23T08:16:18+03:00

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В понедельник, 28 октября, состоится гала-концерт V Межрегионального фестиваля «Мир без границ» им. Юрия Ивкина.

Это презентация творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Состоится мероприятие в ТЮЗе (пер. Нахановича, 4). С 13 часов в театре откроется выставка декоративно-прикладного творчества и будут проводиться творческие мастер-классы для всех желающих, а в 14:40 начнется гала-концерт. В концерте примут участие победители Фестиваля, занявшие первые места в номинациях, и приглашенные творческие коллективы Томской области.

Отметим, что всего в фестивале в этом году приняли участие 310 конкурсантов из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Курганской, Смоленской областей, республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU