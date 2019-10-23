Более 100 тысяч жителей Томской области прошли лечение в круглосуточных стационарах

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-23T07:28:45+03:00

На эти цели из территориального фонда ОМС направлено более 6 млрд рублей

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Медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара в больницах Томской области получили 103 тысячи человек, в том числе 23,8 тысячи — детей, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Сегодня большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе вакцинации. Следствием этого является снижение госпитализации детей с заболеваниями органов дыхания и ОРВИ на 20 процентов в сравнении с прошлым годом», — пояснил Алексей Рудко, директор территориального фонда ОМС.

По данным облздрава, около 74% случаев приходится на городские медицинские организации. За прошедший период больше всего пациентов госпитализировано в Томскую ОКБ, клиники СибГМУ, горбольницу № 3 им. Б.И. Альперовича, роддом № 4, а также больницы экстренной госпитализации.

Уточняется, что наибольшее количество случаев экстренной госпитализации в районах Томской области приходится на первичные сосудистые отделения, действующие на базе Колпашевской и Асиновской районных больниц и больницы города Стрежевой.

ИСТОЧНИК KP.RU