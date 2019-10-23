Акция по сбору батареек началась в школах Томска

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-23T06:23:44+03:00

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В рамках реализации нацпроекта «Экология» в учреждениях образования Томска с 1 ноября стартует акция по сбору использованных батареек. Таким образом, планируется приучать детей к экологической культуре и раздельному сбору мусора. Мэр Томска Иван Кляйн поддержал эту инициативу образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба администрации Томска.

«Экологическую культуру нужно прививать с детства, - подчеркнул Иван Кляйн. - Важно, чтобы дети понимали необходимость беречь природу, правильно утилизировать отходы, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Сегодня в томских школах реализуется целый комплекс мероприятий по экологическому воспитанию. И внедрение централизованного сбора отработанных батареек будет еще одной ступенькой экологического образования», - отметил мэр.

С 1 ноября в холлах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования установят специальные контейнеры, куда дети и их родители смогут складывать использованные батарейки для последующей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU