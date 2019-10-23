В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар
Возгорание произошло во вторник вечером в заброшенном двухэтажном кирпичном здании, расположенном недалеко от ЦУМа, площадь пожара более 250 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Уточняется, что сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном кирпичном здании на проспекте Ленина в районе ЦУМа поступило во вторник в 17.14.
«Сгорела обрешетка крыши здания и внутри. частично прогорели и обрушились деревянные перекрытия, обгорели стены внутри здания. У соседнего здания частично обгорела деревянная обрешетка крыши», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МЧС, на месте работали девять единиц техники и 34 человека. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU