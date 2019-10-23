В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-23T06:06:37+03:00

Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

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Возгорание произошло во вторник вечером в заброшенном двухэтажном кирпичном здании, расположенном недалеко от ЦУМа, площадь пожара более 250 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Уточняется, что сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном кирпичном здании на проспекте Ленина в районе ЦУМа поступило во вторник в 17.14.

«Сгорела обрешетка крыши здания и внутри. частично прогорели и обрушились деревянные перекрытия, обгорели стены внутри здания. У соседнего здания частично обгорела деревянная обрешетка крыши», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС, на месте работали девять единиц техники и 34 человека. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU