2019-10-21T03:52:05+03:00
Происшествия

Томичку, которая предоставила жилье, чуть не зарезала квартирантка

Во время ссоры женщина бросилась на хозяйку дома с ножом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Нож, который оказался на столе в тот момент, женщина использовала, как орудие расправыНож, который оказался на столе в тот момент, женщина использовала, как орудие расправыФото: Архив "КП"
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Не имея соственного жилья, 40-летняя томичка проживала у своей знакомой. В июле 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков между приятельницами возник словесный конфликт, и хозяйка начала выгонять квартирантку из своего дома. На что та, разозлившись, взяла со стола нож и несколько раз ударила по телу своей знакомой.

"В результате потерпевшая получила телесные повреждения в виде колото-резаных ран брюшной полости, грудной клетки и правого бедра", – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде нападавшая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась и принесла свои извинения потерпевшей. пострадавшая, в свою очередь, не настаивала на суровом наказании. В итоге суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением обязанностей и ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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