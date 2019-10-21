Томичку, которая предоставила жилье, чуть не зарезала квартирантка
Не имея соственного жилья, 40-летняя томичка проживала у своей знакомой. В июле 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков между приятельницами возник словесный конфликт, и хозяйка начала выгонять квартирантку из своего дома. На что та, разозлившись, взяла со стола нож и несколько раз ударила по телу своей знакомой.
"В результате потерпевшая получила телесные повреждения в виде колото-резаных ран брюшной полости, грудной клетки и правого бедра", – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде нападавшая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась и принесла свои извинения потерпевшей. пострадавшая, в свою очередь, не настаивала на суровом наказании. В итоге суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением обязанностей и ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU