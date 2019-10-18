Томичи стали бронзовыми призерами в финале Кубка России по бочча

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-18T12:01:22+03:00

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С 11 по 16 октября в городе Алексин Тульской области прошел финал Кубка России по бочча среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие спортсмены старше 11 лет из 18 регионов России, сообщается на сайте администрации Томска.

Соревнования организованы Минспортом РФ, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в рамках Федеральной программы по развитию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN». Поддержку также оказал благотворительный фонд «Новая жизнь».

Всего было разыграно восемь комплектов наград, один из которых был вручен томичам Денису Чевелеву и Софье Клепцыной. Они награждены бронзовыми медалями и дипломами за 3 место на Кубке России по бочча.

В Томске адаптивные виды спорта развиваются в рамках муниципальной программы «Социальная интеграция». 2148 томичей с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются спортом и физической культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU