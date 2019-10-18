Главбух детского сада в Томской области незаконно перевела себе 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-18T11:36:35+03:00

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Сотрудники отдела экономической безопасности вывели на чистую воду главного бухгалтера одного из детских садов в городе Асино.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, по предварительным данным, подозреваемая, в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года совершала финансовые махинации.

«Являясь должностным лицом и занимая должность главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в г. Асино Томской области, используя свои служебные полномочия, изготовила поддельные реестры направляемые в банк о выплатах заработной платы и незаконно произвела перечисления бюджетных денежных средств на свою банковскую карту в общей сумме более 1 300 000 рублей», - говорится в сообщении на сайте полиции региона.

Иными словами, обвиняемая начисляла бюджетные деньги в качестве зарплаты на разных людей, но банковские карты принадлежали ей. За преступление бухгалтера обвинили по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до десяти лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU