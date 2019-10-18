2019-10-18T11:08:28+03:00
Происшествия

Прокуратура закрыла томский сайт, который получил 5 млн рублей от покупателей

Там предлагалось приобрести ковры, камины и электромобили
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Многие покупатели "клевали" на красивый товар и перечисляли деньгиМногие покупатели "клевали" на красивый товар и перечисляли деньгиФото: из открытых источников
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Как выяснилось, томичи, желающие приобрести товары на этом сайте, остались без покупок и без денег. Теперь создателей такого бизнеса привлекут к уголовной ответственности.

В областной прокуратуре сообщили, что дело в отношении шести томичей, обвиняемых в интернет-мошенничестве, уже направлено в суд.

Группу «торговцев» обвиняют по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, «автором и идейным вдохновителем проекта» стал 27-летний томич. В 2015 году он создал организованную группу, состоящую вместе с ним из шести человек. С апреля 2015 года по начало июня 2017 года эта компания создала интернет-сайты, на которых предлагались различные товары: камино-комплекты, спортивный инвентарь, аквариумы, электромобили, ковры. Договоры с потенциальными покупателями заключались онлайн, а предоплата требовалась 100%. Впоследствии никаких товаров покупатели не получали.

Таким образом группа обманула 194 человека на общую сумму более 5 млн. рублей.

Преступление было раскрыто оперативно-следственными подразделениями полиции. Двое обвиняемых признали свою вину, остальные отрицают. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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