2019-10-18T10:40:01+03:00
Происшествия

По требованию прокуратуры Томска суд запретил доступ к 10 интернет-страницам

«Ограниченные в правах» сайты содержали предложения о продаже медицинских справок
Антонина Ленская
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Теперь за справками только к врачуТеперь за справками только к врачуФото: из открытых источников
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В ходе мониторинга сети Интернет, который на постоянной основе осуществляет прокуратура Томска, выявлено 10 сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения медсправок за плату. Разумеется, без прохождения соответствующих медицинских осмотров.

Как известно, закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также использование заведомо подложных документов образуют составы преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьей 327 Уголовного кодекса РФ.

По результатам проверки прокурор Томска Виктор Федотов направил в суд заявление с требованием признать указанную интернет-информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Кировского районного суда Томска заявление удовлетворено: доступ к этим интернет-страницам уже ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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