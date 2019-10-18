2019-10-18T08:54:02+03:00
Происшествия

Сотрудница Томского онкодиспансера осуждена за махинации с зарплатой

Женщине придется вернуть работодателю более двух миллионов рублей
Татьяна Щукина
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Своими действиями завотеделнием нанесла учреждению ущерб в крупном размереСвоими действиями завотеделнием нанесла учреждению ущерб в крупном размереФото: "КП" Архив
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Заведующая одним из отделений Томского областного онкологического диспансера признана виновной в совершении мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере.

«Установлено, что подсудимая в период с сентября 2012 года до августа 2017 года трудоустроила на должности врачей в возглавляемое ею подразделение трех своих знакомых, которые фактически трудовые обязанности не исполняли. Денежные средства, поступавшие на расчетные счета указанных лиц, подсудимая похищала», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве отметили, что материальный ущерб, нанесенный подсудимой онкодиспансеру, составил 2 млн. 84 тыс. рублей.

В суде женщина вину не признала, утверждая, что ее знакомые достойно исполняли свои обязанности, и заявила об оговоре со стороны своих коллег.

Сторона обвинения отнеслась к ее оправданиям со скепсисом. В итоге суд приговорил бывшую завотделением к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, с запретом заниматься врачебной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 3 года. Также женщине придется вернуть учреждению всю сумму материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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